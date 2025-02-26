Боец подразделения Главного управления разведки Минобороны Recon Team Kilo, которое состоит из иностранцев-добровольцев, рассказал о службе в Украине.

В интервью Суспільному военный с позывным Финн сообщил, что в начале полномасштабной войны работал медицинским волонтером на границе Украины и Польши, а в августе 2022 года присоединился к подразделению ГУР. Он участвовал в обороне Николаевской области и освобождении Херсона.

По оценкам бойца, сейчас российские оккупационные силы имеют преимущество в артиллерии, однако продолжают нести потери. Также он рассказал, что иногда прибытие вооружения от партнеров действительно ощущается на фронте. "Раньше на нашей стороне было гораздо больше артиллерии", - отметил военнослужащий.

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Финн сравнил Российскую Федерацию со школьным задирой, который хочет забрать себе все конфеты. Он напомнил, что Москва всегда пыталась поссориться с другими странами и вторгнуться в их воздушное пространство:

"Я просто почувствовал, что это правильно - приехать сюда и помочь. Это просто "школьный задира", и он должен быть наказан, мы должны поставить точку раз и навсегда. Я не могу представить, что кто-то из мировых лидеров времен Второй мировой войны смотрел бы на это и был счастлив. Они переворачиваются в могиле, видя, как мало делает Запад".

Боец считает, что в случае прибытия на войну в Украину большего количества финнов "было бы гораздо веселее". "Я сделаю все возможное, чтобы привезти сюда целую бригаду финнов. Было бы очень весело, они имеют опыт, много тренируются", - добавил иностранец.

Иностранцы на войне

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года тысячи иностранных добровольцев присоединились к Вооруженным силам Украины, чтобы поддержать борьбу против агрессора.

Большинство из них служат в составе Интернационального легиона, созданного по инициативе президента Владимира Зеленского. Это подразделение объединяет военных добровольцев из разных стран мира.

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