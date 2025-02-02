Лопрести уже посещал Украину, будучи членом парламента.

Бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании и экс-парламентарий от партии Тори Джек Лопрести вступил в украинский Интернациональный легион. Он потерял свое место на всеобщих выборах в прошлом году, после чего решил отправиться в Украину, чтобы помочь ей в борьбе против РФ, пишет The Independent.

В издании отметили, что Лопрести уже посещал Украину, будучи членом парламента. Он активно выступал в парламенте за увеличение военной помощи Киеву. Также экс-парламентарий служил в резерве армии Великобритании в звании капрала.

Лопрести рассказал журналистам, что в ноябре он решил отправиться в Украину добровольцем. Он заверил, что с самого начала хотел присоединиться к Интернациональному легиону.

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"Я подал заявку на вступление в легион в ноябре, но потребовалось время, чтобы найти лучшее подразделение, в котором можно было бы использовать мой опыт и навыки", - сказал он.

В издании подчеркнули, что Лопрести не служит в пехотном подразделении на передовой. Вместо этого 55-летний экс-парламентарий выполняет вспомогательную работу. В его задачи входят внешние связи и дипломатия, закупка оружия, а также работа с ветеранами и другими благотворительными организациями, которые ведут свою деятельность в Украине.

"Я базируюсь в Киеве, но постоянно путешествую по Украине", - заявил он, добавив, что за последнюю неделю побывал в Харькове и Полтаве.

Лопрести поделился, что для него огромная честь и привилегия служить в украинской армии. Он отметил, что украинский народ является доблесным.

"Они борются не только за свою свободу и право на существование в качестве независимой и суверенной нации, они также борются за всех нас, в Европе и остальном свободном мире. Если Путин победит в Украине, мы все знаем, что он на этом не остановится. Диктаторы должны быть побеждены, иначе они никогда не остановятся", - добавил экс-парламентарий.

Лопрести заявил, что в случае победы России последствия для мира будут огромными:

"Особенно для таких мест, как Тайвань. Учитывая, что авторитарная ось диктатур, Китай, Иран и Северная Корея, находится на марше и явно работает вместе, Украину необходимо поддержать и дать ей инструменты для победы ради всех нас".

По словам Лопрести, украинцы все еще готовы к борьбе против агрессора. Он подчеркнул, что моральный дух украинских военных остается высоким.

Также экс-парламентарий добавил, что с интересом ждет, какое соглашение по завершению войны готовит администрация президента США Дональда Трампа.

"Я думаю, мы все с интересом ждем, что будет от администрации США, причем в оптимистическом ключе", - сказал он.

В издании напомнили, что Лопрести может стать офицером в составе украинской армии, согласно закону, подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским в 2024 году. Он заявил журналистам, что хочет получить офицерскую должность, но его звание и документы сейчас находятся в процессе оформления.

Также в издании обратили внимание на то, что согласно заявлению МИД Великобритании, вступление в ряды украинского Интернационального легиона является незаконным. Тем не менее в ведомстве не уточнили, распространяется ли этот запрет на тех добровольцев, которые не участвуют в боевых действиях.

Иностранные добровольцы на войне в Украине - важные новости

Ранее американский военный по имени Мюррей, который в 2022 году присоединился к Силам обороны Украины и стал командиром роты в Международном легионе при ГУР МО, спрогнозировал, что будет, если наша страна проиграет войну против РФ.

Кроме того, в CNN сообщали, что на войне в Украине пропали без вести более 20 американцев, растет и количество погибших. Точное количество погибших среди американских добровольцев в Украине остается неизвестным.

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