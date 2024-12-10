Почти половина добровольцев в рядах ВСУ - из Южной Америки.

Украине в войне с Россией помогают добровольцы со всего мира, сейчас в рядах ВСУ проходят службу представители более 70 стран. Об этом рассказал "Еспресо.Захід" главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский.

По его словам, ежемесячно в ряды ВСУ отбирают от 400 до 600 граждан других стран. В то же время, по его словам, определенное количество иностранцев отсеивается на этапах физической подготовки, ВВК и т.д.

Милевский рассказал, что сейчас в рядах Сил обороны проходят службу граждане из 72 стран мира, 40% из них - из Южной Америки.

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Он отметил, что иностранцы, которые имеют опыт прохождения военной службы или в полиции в течение последних 10 лет, могут не проходить в Украине базовой подготовки и сразу прибывают в подразделение.

"На таких людей в первую очередь и ориентирован рекрутинг. Те, кто не имеет такого опыта, должны проходить БЗВП", - отметил Милевский.

Он также рассказал, что мотивация у иностранных добровольцев разная, основные причины - деньги, опыт, испытания, получение украинского гражданства, ненависть к россиянам.

"При этом качество службы таких людей такое же, как и у украинцев. Все, кто прибыли к нам мотивированными сами для себя, те отлично выполняют боевые задачи, сотрудничают, учатся и учат", - отметил Милевский.

Добровольцы в Украине

По данным экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, в целом за Украину сейчас воюет примерно 2 тыс. иностранцев. Как рассказал аналитик, большинство таких добровольцев - американцы и западные европейцы. Есть среди них и те, кто воюет за Украину с 2022 года.

По его данным, иностранные добровольцы получают ровно столько же денег, сколько украинские военнослужащие на аналогичных должностях и именно это отличает их от наемников.

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