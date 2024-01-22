Добровольцев почти не осталось и истощение личного состава очень чувствуется, отмечают бойцы.

Новая мобилизация нужна, поскольку необходима ротация на фронте – ведь многие воюют уже по два года фактически без отпуска. Об этом рассказали NV бойцы 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые вюют на одном из самых горячих направлений – под Купянском.

"Добровольцев почти не осталось. Можно сказать, что совсем нет в последнее время. Я слышал, что и учебные центры сейчас стоят пустые. Да, мы не пехота, у нас нет таких потерь, но все равно — позиции обстреливают, контрбатарейная борьба врага, КАБы по нашим позициям в относительном тылу. И истощение личного состава очень чувствуется", - отмечает командир взвода с позывным Юрист.

Но ведь невозможно просто поставить боевые действия "на паузу", отмечает он.

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"Да, мы сейчас выйдем "на ноль" и покричим врагам: "Эй, ребята, давайте тайм-аут на несколько дней. Домой очень хочется!", - шутит боец.

Другой из бойцов - командир с позывным Кум, который служит с 24 февраля 2022 года, рассказал, что за все время получил 12 дней отдыха.

"Конечно хотелось бы отдыхать. Мотивация у всех есть, речь не о том. Но все же два года почти без выходных — это тяжело для любого. Однако по состоянию на сейчас просто некому нас заменять, даже на время коротких отпусков", - говорит он.

Юрист отмечает, что все ожидают изменений после принятия закона о мобилизации. По его словам, нормально обучить человека военному делу можно за три месяца.

"Но даже если закон примут завтра, то первые значительные потоки людей будут не раньше конца весны. Плюс обучение. То есть значительные изменения здесь, "на земле", мы почувствуем через год. Ну хорошо, может, через восемь месяцев. Это не то чтобы очень скоро", - отметил он.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине необходима, в первую очередь, для того, чтобы была справедливость: чтобы люди, которые с первого дня находятся на войне против РФ, могли отдохнуть. Воины, которые были на фронте в самые мощные и сложные времена, заслуживают справедливости, - на то, чтобы их кто-то заменил,

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов позже заявил, что невозможно даже представить себе, что наше государство сможет обойтись без мобилизационных мер. Он подчеркнул, что нехватка личного состава в рядах войск Украины ощутима.

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