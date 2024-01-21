Руководитель ГУР МО надеется, что 2024 год для украинцев будет более успешным, чем для россиян.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов четко объяснил, нужна ли мобилизация в нашей стране.

Глава ГУР в интервью Financial Times заявил, что "невозможно даже представить себе, что мы сможем обойтись без мобилизации". По его словам, в рядах наших войск ощутима нехватка личного состава. Буданов повторил призыв высшего военного руководства украинского государства к увеличению количества новобранцев.

Во время беседы руководитель ГУР МО не захотел делать смелые прогнозы на текущий год насчет противостояния с россиянами. "Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их (российских оккупантов, - Ред.)", - сказал он.

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В Украине продолжается мобилизация - новости, которые стоит знать

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сказал, что военные попросили про мобилизацию еще до 500 тысяч украинцев. Ряд чиновников и экспертов отмечали, что свежие силы нужны, в том числе, чтобы провести ротацию, поскольку много воинов уже длительное время находятся на передовой.

Позже в Верховную Раду Кабмин подал законопороект о мобилизации, в котором было предусмотрено усиление мобилизационных мероприятий. В документе были прописаны жесткие меры против уклонистов, в частности, экономические. В проекте закона найдено много "ляпов", правительство его отозвало.

Украинское Министерство обороны подготовило новую редакцию законопроекта. СМИ писали, что в парламент новая версия законопроекта может поступить ориентировочно 6 февраля.

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