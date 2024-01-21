Президент подчеркнул, что закон о мобилизации нужен справедливый и умный.

Мобилизация в Украине необходима, в первую очередь, для того, чтобы была справедливость, в частности, справедливо, чтобы люди, которые с первого дня на войне против РФ, могли отдохнуть.

Воины, которые были на фронте в самые мощные и сложные времена, заслуживают справедливости, - того, чтобы их кто-то заменил, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Channel 4 News, видео с которого опубликовано на Telegram-канале главы страны. "И, если не хватает людей, натренированных, профессиональных, то надо людям дать инструмент - военным дать в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества, а потом подготовить - это очень важно, подготовить - не бросать их на поле боя. И в противном случае у них будет... шансов меньше выжить и это неправильно, совсем неправильно, потому что это не "мясо" - это люди", - сказал лидер украинцев.

Президент отметил, что "поэтому надо с этим взвешенно обходиться, и поэтому закон о мобилизации важен умный и справедливый, то есть для военных это нужно". "Вся история о мобилизации - это, прежде всего, вопрос справедливости: справедливо заменить, кому-то справедливо отдохнуть, несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает... И справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят, кто его подготовит", - подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский в конце 2023 года сказал, что военные попросили дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч граждан Украины. Потом в парламент правительство подало проект закона, в котором было прописано усиление мобилизационных мер, но в документе нашли много "ляпов". Кабмин законопроект отозвал. Министерство обороны уже разработало новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов позже заявил, что невозможно даже представить себе, что наше государство сможет обойтись без мобилизационных мер. Он подчеркнул, что нехватка личного состава в рядах войск Украины ощутима.

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