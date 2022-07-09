"Слабоумие и отвага" оккупантов – удобрение для украинского чернозема, отмечают защитники.

Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отправили в ад очередную группу российских захватчиков. Отдельное внимание привлек шеврон "слабоумие и отвага" на плечи личного состава врага.

Об этом сообщили на фейсбук-странице бригады.

Вот так, через собственное "слабоумие", выполняя преступные приказы командиров, русские солдаты удобряют украинский чернозем – пишут защитники.

Эти оккупанты больше не побеспокоят украинский народ.

Что известно о потерях врага

За более чем 4 месяца с начала полномасштабной войны в Украине россияне потеряли уже около 37 тысяч своих бойцов. Только за последние сутки наши воины ликвидировали три сотни российских "туристов".

Как уже писал УНИАН, данные о погибших россиянах из открытых источников свидетельствуют, что на войне против Украины чаще всего гибнут российские вояки в возрасте 21-23 лет, преимущественно это выходцы из бедных регионов России.

Отметим, что Россия официально не объявляла мобилизацию с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако страна-агрессор активно набирает боевиков через центры занятости.

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