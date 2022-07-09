Ликвидировано около 200 оккупантов.

На Херсонском направлении украинские военнослужащие уничтожили два командных пункта армии Российской Федерации.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

"Было уничтожено около 200 человек личного состава рашистов, 8 ЗРК "Панцирь" и РСЗО "Акация". Очень много техники и убедительное количество личного состава полегли под тем ударом и огнем. Мы знаем, что остатки вражеских пунктов передислоцированы и мы знаем даже куда", - отметила она.

Гуменюк не стала комментировать сегодняшние взрывы в Херсоне, чтобы не навредить действиям украинских военных.

"То, что на Херсонщине и вокруг самого Херсона раздаются взрывы - это понятно, потому что это почти основная цель на данном этапе и это работа наших подразделений, которая не подлежит сейчас огласке. Как только будет разрешено, мы обязательно будем говорить о своих победах и о своих продвижениях", - подчеркнула она.

Начальница объединенного координационного пресс-центра отметила, что российские оккупанты деморализованы. Они проговаривают со своими родными механизмы так называемой "эвакуации" с территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Чернобаевке возле аэропорта раздался мощный взрыв.

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