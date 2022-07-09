Украинские защитники уничтожили уже более 37 тысяч российских оккупантов.
Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, с 24 февраля потери врага составляют около 37200 человек, из них 300 уничтожено за последние сутки.
Кроме того, противник потерял:
- танков – 1638 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 3815 (+4) единиц;
- артиллерийских систем – 832 (+4) единицы;
- РСЗО – 247 единиц;
- средства ПВО –108 (+1) единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 187 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5) единиц;
- крылатые ракеты ‒ 155 единиц;
- корабли/катера ‒ 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2687 (+2) единиц;
- специальная техника ‒ 66 единиц.
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.
Как писал УНИАН, накануне президент РФ Владимир Путин заявил: "Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это – трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали".
Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент имел в виду, что "потенциал России настолько велик" и "лишь незначительная его часть сейчас задействуется" в войне против Украины.
Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки информирует, что несмотря на эти заявления Кремля, российские силы уже разворачиваются с использованием устаревшего или неподходящего оборудования.
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