Направились в ад: армия РФ потеряла еще 300 оккупантов / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники уничтожили уже более 37 тысяч российских оккупантов. 

Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля потери врага составляют около 37200 человек, из них 300 уничтожено за последние сутки. 

Кроме того, противник потерял:

  • танков – 1638 (+1) единиц; 
  • боевых бронированных машин – 3815 (+4) единиц; 
  • артиллерийских систем – 832 (+4) единицы;
  • РСЗО – 247 единиц; 
  • средства ПВО –108 (+1) единиц; 
  • самолетов – 217 единиц;
  • вертолетов – 187 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5) единиц;
  • крылатые ракеты ‒ 155 единиц;
  • корабли/катера ‒ 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2687 (+2) единиц;
  • специальная техника ‒ 66 единиц.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генеральном штабе ВСУ. 

Направились в ад: армия РФ потеряла еще 300 оккупантов / инфографика УНИАН

Как писал УНИАН, накануне президент РФ Владимир Путин заявил: "Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это – трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали".

Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент имел в виду, что "потенциал России настолько велик" и "лишь незначительная его часть сейчас задействуется" в войне против Украины.

Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки информирует, что несмотря на эти заявления Кремля, российские силы уже разворачиваются с использованием устаревшего или неподходящего оборудования.

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