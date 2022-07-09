Перейдена очередная психологическая отметка.

Украинские защитники уничтожили уже более 37 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля потери врага составляют около 37200 человек, из них 300 уничтожено за последние сутки.

Кроме того, противник потерял:

танков – 1638 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 3815 (+4) единиц;

артиллерийских систем – 832 (+4) единицы;

РСЗО – 247 единиц;

средства ПВО –108 (+1) единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5) единиц;

крылатые ракеты ‒ 155 единиц;

корабли/катера ‒ 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2687 (+2) единиц;

специальная техника ‒ 66 единиц.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Как писал УНИАН, накануне президент РФ Владимир Путин заявил: "Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это – трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали".

Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент имел в виду, что "потенциал России настолько велик" и "лишь незначительная его часть сейчас задействуется" в войне против Украины.

Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки информирует, что несмотря на эти заявления Кремля, российские силы уже разворачиваются с использованием устаревшего или неподходящего оборудования.

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