Высокий представитель ЕС заверил в непреклонности Евросоюза относительно поддержки суверенитета Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Донбасс.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Боррелем в Стокгольме.

Министр подробно проинформировал собеседника о ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, угрозе подготовки России к новой волне агрессии против нашего государства.

Кулеба призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии.

Читайте такжеОккупанты Донбасса готовы "пригласить" Россию, когда та снова будет наступать на УкраинуМинистр выразил благодарность ЕС за многолетнюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, усилия по укреплению устойчивости украинской экономики и усилению безопасности нашего государства.

В свою очередь Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы, включая визит на Донбасс.

Реакция ЕС на риск полномасштабного вторжения РФ в Украину

В Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ во время своего выступления высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заверил в непоколебимости Евросоюза о поддержке суверенитета Украины.

"Я особенно обеспокоен ситуацией в Украине из-за аннексии Крыма, в том числе последним военным наращиванием России у границы. Европейский Союз непоколебим в своей поддержке независимости, единства, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границах", - подчеркнул он.

Кулеба на встрече с Боррелем заявил, что новые санкции должны нанести удар по российской экономике в случае вторжения РФ в Украину.

Российские войска у границы Украины

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировку войск численностью 90 тыс. человек.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

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Автор: Виталий Саенко