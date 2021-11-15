В Евросоюзе внимательно отслеживают ситуацию с безопасностью на восточной границе Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия стянула войска к границам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию с безопасностью на восточной границе Украины. Получены предупредительные и тревожные факты перемещения войск на российской границе с Украиной, что очень важно для нас", – сказал Боррель.

Он отметил, что эта информация вызывает беспокойство.

Боррель добавил, что вчера во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в непоколебимости поддержки Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом высокий представитель ЕС отметил, что не знает, связана ли каким-то образом ситуация с перемещением российских войск возле украинской границы с миграционной атакой с территории Беларуси.

Читайте такжеГлава МИД Украины объяснил, почему ЕС не стоит идти на уступки России

"Похоже, что после последних военных учений на границе российские войска отошли, но оставили материально-технические средства ведения войны и значительное количество имущества, поэтому они могут развернуть (войска) быстро, поскольку тяжелая техника уже на месте. Украинский министр сказал мне, что Россия может развернуть необходимое количество войск за несколько дней", – сказал Боррель.

Напомним, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация допустит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как заявил сегодня, 15 ноября, после встречи с главами МИД Франции и Германии Кулеба, коллеги заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Автор: Виталий Саенко