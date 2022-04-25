С восстановлением полноценной работы подземки правила нахождения там несколько обновили.

В Киеве из-за возобновления полноценной работы метрополитена действуют определенные ограничения на пребывание там людей, которые, в частности, ранее постоянно там проживали из-за боевых действий.

Об этом в комментарии LB.ua рассказала заместитель руководителя КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Она уточнила, что ночью, когда поезда не ходят, люди могут размещаться в центре платформы. Днем постоянно находиться там опасно из-за включенного электроснабжения высокого напряжения. Поэтому на каждой станции выделили места для пребывания людей.

"Но метро - это транспорт, а не жилье. На станциях нет возможности, например, полноценно помыться, поесть горячего и тому подобное. Мы не занимаемся переселением. Для этого есть социальные службы города, которые предоставляют людям информацию о возможности оформиться как ВПО, получить выплаты и информацию о временном жилье. То, как долго люди смогут дальше находиться на станциях, зависит не от метрополитена, а от распоряжений военной администрации города", - уточнила она.

В КГГА журналистам сообщили, что территориальные центры обслуживания граждан услуг по временному размещению не предоставляют. Людям, которые сейчас живут в метро и из-за войны нуждаются в новом жилье, советуют обращаться в районные администрации. В таком случае там могут предложить размещение в объектах социальной инфраструктуры, школах или садиках. По словам представителя КГГА, ни один город Украины не имеет достаточно жилого фонда, чтобы перекрыть потребность.

Напомним, недавно в столице возобновили полноценное движение "красной" ветки метро, теперь подземка работает в штатном режиме, за исключением нескольких закрытых станций.