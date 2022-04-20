В киевском метрополитене интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут.

В городе Киеве возобновили работу три трамвайных и троллейбусных маршрута, а с 21 апреля движение поездов метрополитена восстановят до станции "Лесная".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Речь идет о трамвае №16, троллейбусах №37 и №40.

Так, трамвай №16 курсирует от Контрактовой площади до станции метро "Героев Днепра". Интервал движения - 20-25 минут.

Троллейбус №37 - от улицы Милославская до станции метро "Лесная". Интервал движения - 25 минут.

Троллейбус №40 - от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта. Интервал движения - 20 минут.

В метро интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие.

Движение поездов осуществляется:

красная линия - от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

синяя линия - от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая линия - от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Кроме того, работают пересадочные узлы "Золотые ворота"-"Театральная" и "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".

В то же время без остановки поезда следуют мимо станции "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская".

"Обращаем внимание, что график работы метро может оперативно меняться", - добавили в КГГА.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Киеву и пытался захватить столицу Украины. Город подготовили к обороне, его покинуло много людей.

Потом столица начала оживать - в нее начали возвращаться люди, стало курсировать больше общественного транспорта.

15 апреля стало известно, что запустили трамвайный маршрут №28д - от ул. Милославской до станции метро "Позняки".

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