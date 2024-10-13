Новым вызовом стала плохая погода.

Российские войска эшелонированно задействуют новые резервы в Курской области, они имеют определенные продвижения на своей территории.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геническа, боец 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов ("Осман"). По его словам, сейчас погода сложилась не в пользу Сил обороны, тогда как оккупанты в основном передвигаются на гусеничной технике, а украинские бойцы - на колесной.

Бунятов напомнил о своем сообщении от начала октября, в котором предупреждал, что сложнее всего будет во время дождей и туманов. Все потому, что такие погодные условия не позволяют нормально работать FPV-дронам и "мавикам". Тем временем оккупанты смогут прорываться через оборону ВСУ и занимать новые рубежи. А пехоты у украинской армии "сейчас везде дефицит", говорил он.

Видео дня

Сейчас происходит именно это, добавляет "Осман". Из-за дождей украинские дроны не могут работать так, как надо, поэтому захватчики пользуются моментом, чтобы ввести все возможные резервы:

"Гусянка едет, пока земля не сильно промокла, а колесная уже нормально грузит. Артиллерию дронами не заменишь, минирование тоже...".

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" также написал в Telegram, что на Курском направлении ситуация развивается не лучшим образом.

"К преимуществу по количеству противника добавились еще ужасные погодные условия, которые мешают как логистике, так и ведению боевых действий в целом. Активность противник наращивает не только в районе Любимовки, работа кипит на большинстве участков ЛБЗ в КуНР", - сообщил он.

Ситуация в Курской области

Напомним, 10 октября украинские аналитики сообщили, что войскам РФ удалось продавить левый фланг украинской группировки на Курщине. Артиллеристам и дронщикам пришлось вступать в бой с россиянами.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска попытались оттеснить наших бойцов, однако они продолжают держать определенные рубежи.

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