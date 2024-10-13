'Никто добровольно не сдался': военный раскрыл детали гибели дронщиков на Курщине

По его словам, это произошло в результате прорыва оккупантов. Лесополосу с пилотами БПЛА окружили с двух сторон.

Россияне прорвали украинскую оборону в одном из населенных пунктов Курской области, зашли в тыл и вступили в бой с группой операторов дронов. В результате жесткого боя украинские воины погибли.

Об этом заявил мэр Геническа, доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман", комментируя информацию о том, что пилоты дронов якобы сдались в плен.

"Ребята были в тылу, произошел прорыв, п*дары зашли в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался, пацаны еб*шились до последнего! Если бы они могли отойти, то отошли бы. Погибли очень достойные бойцы", - заявил "Осман".

Видео дня

Бунятов отметил, что проект DeepState опубликовал неточную информацию об этом случае. Пилоты погибли во время боя, а не сдались в плен.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, аналитики DeepState заявили, что 10 октября россияне расстреляли 9 украинских военных на Курщине.

"Известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", - пишет проект со ссылкой на собственные источники в одном из подразделений.

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