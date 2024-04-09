Дорога, которая соединяет Бахмут и Часов Яр, проходит через водный канал, через который перекинуто несколько мостов.

Украинские военные продолжают оборонять город Часов Яр Донецкой области, который является одной из целей российских захватчиков. Так или иначе на бои за него влияют географические условия.

OSINT-аналитик Tatarigami_UA и его команда Frontelligence Insight выложили в Twitter пост, в котором проанализировали факторы, влияющие на бои за Часов Яр. В частности отмечается, что география этого города делает его хорошим оборонительным рубежом в плане блокирования дороги для оккупантов к ключевым городам Донбасса. Ключевые высоты аналитики показали на карте.

Однако важны не только высоты. Дорога, которая соединяет Бахмут и Часов Яр, проходит через водный канал, через который перекинуто несколько мостов. Он создает хороший естественный барьер для врага в восточной части города, таким образом при правильном распределении ресурсов Часов Яр может стать существенным препятствием для оккупантов.

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Если украинским силам придется отступать из восточной части Часового Яра, то разрушение этих мостов может существенно усложнить дальнейшее продвижение врага. В таком случае россиянам придется отказаться от масштабного использования техники, и больше полагаться на живую силу.

Примечательно, что армия РФ задействовала у Часового Яра подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии и 11-й десантно-штурмовой бригады. Это говорит о том, насколько важным это направление является для противника.

"Вероятность дальнейшего продвижения россиян в район Канала остается высокой, особенно учитывая разрушительную силу КАБов, которые уничтожают оборонительные сооружения и здания, а также преимущество в артиллерии, что затрудняет оборону этого района", – отмечают аналитики.

Однако есть еще одна проблема. Оккупанты регулярно привлекают на том участке фронта для авиационной поддержки даже звено штурмовиков Су-25. Следовательно, у украинских защитников может возникнуть проблема со средствами противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Аналитики отметили, что ситуация в районе Часового Яра является сложной из-за нескольких моментов: задержка в строительстве фортификаций и недостаток личного состава из-за проблем с мобилизацией. Также ощущается дефицит поставок помощи от Запада. Особенно это касается боеприпасов, артиллерии и систем ПВО.

"Только рельефа недостаточно, чтобы остановить наступление российских войск. Героизм и ловкость защитников не могут быть единственной опорой оборонительной тактики, поэтому Украине нужен комплексный подход к обороне, который учитывает потенциальные слабости и предыдущие ошибки", – резюмировали OSINT-аналитики.

Бои за Часов Яр: последние новости

Российские оккупационные войска наращивают интенсивность обстрелов Часового Яра Донецкой области. Россияне начали сравнивать город с землей, говорит соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый. По его словам, украинские защитники продолжают оборону и отражают интенсивные штурмы со стороны оккупантов.

В то же время BILD пишет, что россияне наступают на Часов Яр тактикой двойного удара. Оккупанты уже применяли ее ранее, в частности во время наступлений на Бахмут и Авдеевку. Эта тактика заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

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