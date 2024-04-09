По его словам, уркаинские воины держат оборону и отражают интенсивные штурмы оккупантов.

Российские оккупанты увеличивают интенсивность обстрелов Часового Яра Донецкой области. Город начали сравнивать с землей.

Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый. По его словам, украинские воины продолжают оборону и отражают интенсивные штурмы врага.

"Враг сейчас начал сравнивать с землей город, применяя большое количество авиации. С каждым временем увеличиваются именно авиационные налеты со стороны противника. Сбрасываются КАБы, ФАБы, и это вопрос помощи наших партнеров по ПВО, чтобы уничтожать вражескую авиацию и не подпускать ее", - отметил Погорелый.

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По словам аналитика DeepState, Силы обороны Украины держатся. Тяжелые бои также идут в районе населенных пунктов Ивановское и Богдановка.

"Россияне пытаются подобраться со всех сторон, как-то пролезть пехотой и техникой. Работают дронами и уничтожают авиацией все вокруг. Но Силы обороны держатся, и мы должны в этом помогать нашим защитникам", - отметил он.

Часов Яр сейчас - что происходит в городе

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты применяют тактику двойного удара во время штурмов Часового Яра Донецкой области. Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

5 апреля во время мощной массированной атаки на пригород Часового Яра россияне понесли значительные потери в технике и личном составе. Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. По его словам, это был рекорд подразделения, а, возможно, и ВСУ.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что россияне планируют захватить Часов Яр, чтобы потом открыть себе путь к следующим городам на Донбассе.

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