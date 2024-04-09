Такую же тактику россияне применяли во время захвата других украинских городов, в частности Бахмута и Авдеевки.

Российские оккупанты применяют тактику двойного удара во время штурмов Часового Яра Донецкой области.

Об этом сообщает аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке на основе анализа открытых данных. Эксперт изучил маневры ВС РФ под Часовым Яром за последние 10 дней. По его словам, тактику двойного удара (double push) Россия применяла и раньше во время захвата украинских городов и сел. Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

"В битве за Часов Яр российские войска вторжения пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т.д.) тактику двойного удара: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока", - пишет Рёпке.

Ситуация возле Часового Яра - детали

5 апреля во время мощной массированной атаки на пригород Часового Яра россияне понесли значительные потери в технике и личном составе. Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. По его словам, это был рекорд подразделения, а, возможно, и ВСУ.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что россияне планируют захватить Часов Яр, чтобы потом открыть себе путь к следующим городам на Донбассе.

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