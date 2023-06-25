Также в районе Новодаровки Запорожской области оккупировать безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

Русские сегодня наступали на трех направлениях, с начала суток произошло более 20 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 20 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

В частности на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Раздолевки, на Бахмутском - в районах Григоровки и Миньковки Донецкой области.

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На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях в наступление враг не шел, но прибегнул к нанесению авиударов по населенным пунктам. На Купянском направлении - бил из артиллерии и минометов.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. Так, за прошедшие сутки, в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области.

Война в Украине - главное

Вчера заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что восточная группировка войск ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

Речь шла о направлениях Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки. На всех направлениях есть продвижение вперед, добавила она.

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