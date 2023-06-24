На всех направлениях есть продвижение ВСУ вперед.

Восточная группировка ВСУ начала наступление одновременно на нескольких направлениях сегодня, подтвердила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

Речь идет об Орехово-Васильевке, Бахмуте, Богдановке, Ягодном, Клещиевке, Курдюмовке. На всех направлениях есть продвижение вперед.

На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

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В то же время на юге на всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои. По словам Маляр, на этом участке фронта враг в обороне и прилагает немало усилий, чтобы остановить наступательные действия ВСУ. В то же время РФ несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.

Контрнаступление ВСУ - ситуация на фронте

Экспертами и западными военными наблюдается определенное продвижение украинских сил на фронте с начала июня, из чего Запад сделал выводы, что ВСУ якобы уже начали контрнаступление.

В течение этого времени официально подтверждено освобождение уже 8 населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей. Впрочем, неизвестно, где ВСУ нанесут врагу "главный удар".

В то же время другая часть экспертного сообщества указывала, что сейчас речь может идти разве о разведке Украиной "слабых мест" в разветвленной системе обороны своего противника.

Разведывательные бои даются Украине тяжело, признаются сами военные в комментариях западным СМИ. Известно, что в боях у Малой Токмачки 47-я бригада потеряла первые Leopard и Bradley, а в 37-й в ходе освобождения четырех населенных пунктов в Донецкой области из примерно 50 человек 30 не вернулись - были убиты, ранены или взяты в плен противником. Пять единиц бронетехники подразделения были уничтожены в течение первого часа.

Проблемой для ВСУ по-прежнему остаются оборонительные сооружения россиян и нехватка боеприпасов по сравнению с противником. К тому же, оккупанты умышленно взорвали Каховскую ГЭС, чтобы избежать форсирования Днепра украинскими силами. А это, по мнению президента Чехии, повлияет на весь фронт.

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