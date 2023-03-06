Свитан считает, что ситуация на том направлении – под контролем.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что решение удерживать Бахмут Донецкой области было правильным. Сейчас украинским защитникам в Бахмуте не угрожает окружение или оперативное окружение.

"В Бахмуте были проведены определенные ротационные мероприятия, выведены мотострелковые части, зашли Силы спецопераций, которые эффективно выполняют задачи среди городских застроек. То есть из Сил спецопераций, штурмовых рот Нацгвардии и пограничников создан сейчас гарнизон Бахмута, который без проблем обеспечивается от гарнизона Часова Яра. Также Бахмут прикрывается артиллерией из Часова Яра. Поэтому ничего нашим войскам в Бахмуте, то есть окружение или оперативное окружение, сейчас точно не угрожает", – объяснил Свитан в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, решение об удержании тандема гарнизонов Часова Яра и Бахмута, которые друг друга дополняют артиллерией и сухопутными войсками, было правильным. Он добавил, что даже разрушенный Бахмут до сих пор остается хорошим укрепрайоном.

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"Это укрепрайон с сотнями тысяч тонн железобетона. Однозначно, мы будем удерживать этот район от движения российских войск и не давать им дальше продвигаться в сторону Славянска, Краматорска, Дружковки. По моему мнению, российские войска здесь обточатся до максимальных значений. Сейчас продолжаются наступательные действия российских войск. По югу они остановлены нашими контрударами, то есть с юга выход на Часов ЯР уже не может быть возможным для противника", – продолжил эксперт.

Кроме того, враг пытается обойти этот район с севера. Но там российские оккупационные войска также попадают под фланговые удары.

"Наши войска с юга и севера встречают и отсекают те части российских войск, которые пытаются пробиться в Часов Яр и полуокружить Бахмут. Я считаю, что ситуация точно под контролем, тем более после решения Ставки продолжать оборону этого региона", – отметил Свитан.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Уже несколько месяцев на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Этот участок уже не первую неделю остается одним из самых тяжелых на линии фронта.

Издание CNN сообщает, что российские оккупанты приблизились к захвату Бахмута впервые за все время тяжелых боев. Однако даже в случае падения города, положение оккупационных войск не улучшится.

В то же время командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский, который 5 марта в очередной раз посетил украинских бойцов в Бахмуте, заявил, что бои за город достигли наивысшего уровня напряжения. Украинские защитники мужественно держат оборону города, стараясь не допустить окружения.

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