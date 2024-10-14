Евгения Соколенко

Вооруженные силы Украины проводят на Курщине определенную работу.

Ситуация в Курской области по состоянию на сегодня сложная. Противник несколько ранее стянул туда от 40 до 50 тыс. военных и много техники. Теперь враг отправил эти резервы в бой.

"Россияне уже не подтягивают резервы на Курщину. Они подтягивали их раньше. Теперь они эти резервы реализовывают. То есть их уже подтянули непосредственно на линию боевого соприкосновения. В целом это от 40 до 50 тыс. военных. Также они стянули туда немало техники. Это такие немалые силы, которые они собрали для своих движений. Ситуация на Курщине сложная, потому что сейчас Силам обороны еще добавилась работа это все группировки сдерживать", - рассказал в эфире Громадського радио аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

По его словам, Вооруженные силы Украины проводят на Курщине определенную работу. Несмотря на значительные силы россиян, наши воины уничтожают противника целыми колоннами.

Видео дня

"[Наши] ребята бьются отважно и до последнего. Дают московитам по зубам. Это можно увидеть на видео, где они [россияне] лезут целыми колоннами и эти колонны жгут. Но сдерживание такого количества требует большого количества ресурсов и сил", - признал Погорелый.

Он добавил, что самые тяжелые бои сейчас ведутся на западном фланге территорий, которые захватили Силы обороны. Хотя в восточной части также есть изменения. На западе враг начал активно давить на Ольговку, но подтверждений, что она захвачена, пока нет. Кроме того, активные движения россиян происходят в районе сел Новоивановка и Зеленый Шлях. Там и в районе Кремневого фиксируются изменения в позициях. Погорелый добавил, что на многих направлениях нашим воинам не хватает средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ситуация в Курской области

Командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Павел Розлач заявил, что с начала украинской операции "Курск" россияне увеличили свою группировку войск в Курской области примерно на 30 тысяч оккупантов.

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке считает, что защитники Украины в ближайшие недели могут покинуть территорию Курской области.

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