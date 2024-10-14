Оккупанты имеют успех на определенных участках, отметил защитник Украины.

С начала украинской операции "Курск" россияне увеличили свою группировку войск в Курской области примерно на 30 тысяч оккупантов.

Такой информацией поделился командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Павел Розлач (позывной "Медведь") во время интервью ТСН. "По нашим данным, там (на Курщине, - Ред.) около 40 тысяч (российских военных, - Ред.)", - поделился собеседник.

По его словам, если стойко стоять, этого количества противников не будет достаточно, чтобы вытеснить наших воинов. "Медведь" подтвердил, что РФ действительно перебросила в Курскую область оккупантов, которые были в Донецкой и Запорожской областях.

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Командир сказал, что почувствовалось, когда прибыли "стреляные" подразделения c Донбасса:

"Продолжается операция. На первом этапе мы стремительно продвигались, дальше перешли к обороне и держим этот участок. В некоторых случаях улучшаем тактическое положение для улучшения обороны - где-то выравниваем (оборонительную линию, - Ред.), где-то более выгодные места занимаем".

Розлач добавил, что противники имеют успех на определенных участках.

Продолжается курская операция - что сообщалось

Украинские воины в начале августа зашли на территорию Курщины и до конца месяца смогли захватить 100 населенных пунктов. Позже появилась информация, что оккупанты начали оттеснять наших воинов с освобожденной земли.

14 октября аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке поделился мнением, что защитники Украины в ближайшие недели могут покинуть территорию Курской области.

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