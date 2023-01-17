Самолет сбили подразделения зенитно ракетных войск ВСУ.

Под Соледаром Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили российский штурмовик СУ-25.

Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военный самолет уничтожили 17 января около 15:20.

"На восточном направлении в районе города Соледар подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных сил Украины уничтожен очередной российский штурмовик Су-22", - говорится в сообщении.

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Потери России в Украине

Как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали уже 116 950 российских захватчиков. 870 - только за последние сутки.

Также российские оккупанты потеряли в Украине 286 самолетов и 276 вертолетов.

Украинские пограничники выбили взвод захватчиков из Бахмута, также они понесли потери.

Также в Министерстве обороны показали, как украинские защитники ликвидировали десятки "вагнеровцев" на Соледарском направлении, которые двигались окопами через поле.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия уже уничтожила 77% российских заключенных, которых отправили на войну в Украину через частную военную компанию "Вагнер".

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