Пограничники остановили попытку прорыва оккупантов в Бахмут.
Как сообщает Госпогранслужба, несколько вражеских групп пытались обойти опорный пункт украинских защитников. "Бойцы перехватили маневр стрелковым боем, а пограничники-минометчики и артиллерия накрыли огнем оккупантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бой длился около двух часов, за это время защитники уничтожили пятерых оккупантов, а еще семерых ранили.
Ситуация в Бахмуте - что надо знать сегодня
Российские захватчики пытаются захватить город уже не один месяц, и он стал настоящей крепостью защитников Украины. Противник несет огромные потери и идет по трупам своих же прихвостней.
Утром 18 января Генштаб ВСУ сообщил, что враги сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Стоит отметить, что РФ в Украине по состоянию на сегодня уже потеряла примерно 117 тыс. 770 оккупантов.