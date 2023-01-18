Украинские воины уничтожили пятерых врагов, отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники остановили попытку прорыва оккупантов в Бахмут.

Как сообщает Госпогранслужба, несколько вражеских групп пытались обойти опорный пункт украинских защитников. "Бойцы перехватили маневр стрелковым боем, а пограничники-минометчики и артиллерия накрыли огнем оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бой длился около двух часов, за это время защитники уничтожили пятерых оккупантов, а еще семерых ранили.

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Ситуация в Бахмуте - что надо знать сегодня

Российские захватчики пытаются захватить город уже не один месяц, и он стал настоящей крепостью защитников Украины. Противник несет огромные потери и идет по трупам своих же прихвостней.

Утром 18 января Генштаб ВСУ сообщил, что враги сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Стоит отметить, что РФ в Украине по состоянию на сегодня уже потеряла примерно 117 тыс. 770 оккупантов.

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