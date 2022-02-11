Проверку проведения мероприятий боевой подготовки осуществляли российские офицеры.

Отдельные подразделения боевиков на Донбассе приводили в высшую степень боеготовности для проверки. Контроль проведения мероприятий боевой подготовки осуществляли российские офицеры.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведка зафиксировала, что в течение недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

"В то же время отдельные подразделения соединений и частей оккупантов приводились в высшие степени боевой готовности с целью проверки", - говорится в сообщении.

Контроль проведения мероприятий боевой подготовки и проверка подготовки личного состава осуществлялись представителями высших органов военного управления ВС РФ.

Напомним, боевики захватили часть Донбасса в 2014 году и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Власти РФ поддержали боевиков, на восток Украины вторглись российские войска.

Для разрешения конфликта на Донбассе были подписаны Минские соглашения, стороны договаривались о прекращении огня. Украинская сторона не раз сообщала, что боевики нарушали "тишину".

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения. По его словам, документ был подписан "под дулом".

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