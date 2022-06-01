За сутки военнослужащие группировки ОС уничтожили 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских машин.

На Луганщине и Донетчине украинские военные сегодня, 1 июня, отбили 13 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил в сводке по состоянию на 21:00.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объектах, из них: 67 жилых домов, центр безопасности граждан, предприятие "АЗОТ", мебельную и центральную обогатительную фабрики и отделение полиции.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 13 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - добавили в группировке.

В частности, за сутки в уходящем году военнослужащие группировки ОС уничтожили два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских машины.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили семь вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Восток" за текущие сутки уничтожили 38 русских захватчиков. Также украинская артиллерия уничтожила вражеский склад с боеприпасами.

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