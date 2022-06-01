Также украинская артиллерия уничтожила вражеский склад с боеприпасами.

Бойцы группировки "Восток" за текущие сутки уничтожили 38 российских захватчиков. Также украинская артиллерия уничтожила вражеский склад с боеприпасами.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

"В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили одну атаку. Украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

личного состава-38 человек,

БТР – 1,

ББМ-1,

артиллерийских систем-1,

минометов – 2,

АТТ – 2,

БПЛА – 1,

экипаж БпАК-1.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минобороны объяснили, почему сразу не объявляют об успехах контрнаступления ВСУ. В ведомстве подчеркивают, что заблаговременная информация активизирует врага, поэтому Минобороны придерживается другой политики.

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