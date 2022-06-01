Бойцы группировки "Восток" за текущие сутки уничтожили 38 российских захватчиков. Также украинская артиллерия уничтожила вражеский склад с боеприпасами.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
"В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили одну атаку. Украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Потери врага составляют:
- личного состава-38 человек,
- БТР – 1,
- ББМ-1,
- артиллерийских систем-1,
- минометов – 2,
- АТТ – 2,
- БПЛА – 1,
- экипаж БпАК-1.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минобороны объяснили, почему сразу не объявляют об успехах контрнаступления ВСУ. В ведомстве подчеркивают, что заблаговременная информация активизирует врага, поэтому Минобороны придерживается другой политики.
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