Предстоящее сражение будет отличаться от всех предыдущих на территории Украины.

Битва за Донбасс может стать одной из крупнейших танковых баталий со времен Второй мировой войны, то есть за последние 80 лет. Этому способствует стратегия России, местность и расположение городов на востоке Украины.

Таким мнением поделился корреспондент британского издания Sky News Марк Стоун, который сейчас находится в нашей стране.

"Мы едем на восток через Донбасс. Пасмурно и туманно. Вид поврежденного танка на низкорамной платформе, проносящегося мимо, на запад, в сторону от украинско-российской линии фронта, является сигналом о том, что нас ждет впереди. Битва за Донбасс может стать одним из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой войны", — написал Марк Стоун.

Мнение корреспондента основывается на нескольких факторах. Россия активно использует танки в боевых действиях. Согласно свежим данным Генштаба ВСУ, украинские защитники уничтожили уже более 800 танков оккупантов. Однако РФ будет и дальше пытаться продвигаться между городами с помощью танкового наступления под прикрытием артиллерии.

Местность на востоке позволяет реализовать такую тактику. Земли усыпаны селами, а пространства между городами большие. Здесь же Марк Стоун отмечает, что в каждом населенном пункте есть много украинцев, готовых защищать свою страну. Их моральных дух высок, чего не скажешь об оккупантах.

Напомним, во время предыдущего ночного выступления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс началась. Оккупанты массировано обстреляли Харьков, Николаев и Криворожский район. Они также зашли в Кременную, где сейчас идут уличные бои.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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