По словам главы ОВА, оккупанты четко понимали, где нужно атаковать.

Силы обороны отошли от города Кременная Луганской области, поскольку российские оккупанты полностью обстреляли их позиции. Защитники держали оборону почти два месяца.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире 24 канала.

"На той линии обороны, которую ВСУ построили, не осталось даже метра живого места. Все полностью обстреливалось. Враг четко понимал, где располагались наши позиции", – рассказал Гайдай.

Украинские воины отошли для перегруппировки, так как смысла оставаться на разбитых позициях не было. Сейчас Вооруженные Силы Украины стоят немного дальше и держат оборону уже на новых позициях.

Напомним, 18 апреля российские оккупанты зашли в город Кременная, были уличные бои. Впоследствии сообщалось, что оккупанты взяли под контроль город.

В этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что противник пытался прорвать нашу оборону почти по всей линии фронта Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: