Разрушены частные и многоквартирные дома.

В ночь с 18 на 19 апреля российские оккупанты нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Велика Костромка и др. (вблизи админграницы между Днепропетровской и Запорожской областями - УНИАН)", - сообщил он.

По словам Вилкула, жертв среди населения нет, но разрушены частные дома и многоквартирный сектор.

Ранее Вилкул отчитался, что ситуация в Кривом Роге и Днепропетровской области стабильная: "Врага на территории Криворожского района Днепропетровской области нет. Фронт уже проходит в Херсонской области".

Он уточнил, что враг, даже теряя позиции, продолжает обстрелы, использует запрещенные международными договорами боеприпасы, в том числе кассетные.

В том числе, 2 апреля российские оккупанты из "Градов" обстреляли окрестности города.

Как писал УНИАН, утром понедельника, 18 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. По словам главы ОВА Валентина Резниченко, 60% ракет было сбито украинской противовоздушной обороной. Два человека пострадали в Синельниковском районе области.

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