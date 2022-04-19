В нашей стране уже уничтожено 802 вражеских танка, поделились в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В Украине во время войны с Российской Федерацией уничтожены еще сотни оккупантов.

По состоянию на вторник, 19 апреля, в нашей стране ликвидированы около 20 800, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В Генштабе ВСУ добавили, что также в целом уничтожены 802 танка, 2 063 боевые бронированные машины, 386 артиллерийских систем, 67 средств противовоздушной обороны.

Кроме того, ликвидированы 169 самолетов, 150 вертолетов, восемь кораблей/катеров, 158 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Напомним, войска РФ 24 февраля рано утром ворвались в Украину.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносить удары по Киеву, Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону и Одессе, были жертвы. Украинские воины давали достойный отпор врагу.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 18 апреля в нашей стране было уничтожено около 20 600 оккупантов.

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