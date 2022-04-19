В заложниках у противника оказались люди, которые не успели уехать, отметил глава Луганской областной военной администрации.

Тысячи жителей Кременной Луганской области, которые не успели уехать, теперь находятся в заложниках у оккупантов.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян", - сказал глава ОВА.

По его словам, 19 апреля людей будут эвакуировать, однако в "режиме тишины" россияне отказали. Гайдай добавил, что будут организованы попытки спасти людей из Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горской громады.

"В эвакуации нам помогут сегодня волонтеры, полиция будет доставлять к автобусам пожилых и маломобильных, а также людей из укрытий. Поэтому, когда увидите патрульных, не медлите - это шанс спастись. С каждым днем таких возможностей меньше", - призвал Гайдай.

Он добавил, что тех, кто не соглашается "сотрудничать", россияне убивают на месте.

"Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины - вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", - обратился он жителей указанных населенных пунктов.

Напомним, 18 апреля российские оккупанты зашли в город Кременная, были уличные бои.

В этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что противник пытался прорвать нашу оборону почти по всей линии фронта Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

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