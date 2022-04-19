Противник снова открывал огонь из артиллерии, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области в результате вражеских обстрелов за сутки погибли пять человек, а 17 получили ранения.

Пока нет оснований для организованной эвакуации жителей Харькова, об этом он сказал в эфире телемарафона.

"У нас снова были обстрелы из реактивных систем залпового огня и из артиллерии - снова Салтовка, Северная Салтовка... а также исторический центр Харькова... Уже у нас за сутки пятеро погибших и 17 человек получили ранения", - отметил руководитель ОВА.

По его словам, ночью усиленно работали и спасатели, которые выезжали на 17 пожаров, произошедших в результате вражеских обстрелов.

Синегубов уточнил, что для врага важно направление из Изюма на Славянск, потому что битву за Харьков оккупанты уже проиграли, поэтому это единственное направление, которое остается для переправки вражеских войск в Луганскую и Донецкую области.

"Однако наши вооруженные силы тоже там свои позиции держат, постоянно ведут ожесточенные бои. И враг там ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и другой техники", - подчеркнул он.

Глава ОВА рассказал, что украинским военным удалось освободить несколько населенных пунктов области, однако сейчас важно их удержать, ведь бои там все еще продолжаются.

"Мы сейчас активно продолжаем эвакуацию с изюмского направления - это Лозовая и Барвенково. Из этих районов эвакуировали около 55 тыс. человек, еще около 20 тыс. остается там на месте. У нас организованы эвакуационные поезда. Мы проводим эвакуацию также и автобусным сообщением. Постоянно коммуницируем с людьми, которые хотят уехать собственным автотранспортом, потому что оперативная обстановка осуществляется ежеминутно, и мы должны сообщать людям, какой именно маршрут там безопасный", - рассказал Синєгубов.

По его словам, людей эвакуируют с этой территории, потому что там, по прогнозам, будут происходить боевые действия.

"Относительно Харькова, пока речь не идет об организованной эвакуации города, для этого оснований пока нет", - отметил председатель ОВА.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносить удары по Харькову, были жертвы.

В СНБО сообщили, что 18 апреля оккупанты почти по всей линии фронта Харьковской Донецкой и Луганской областей пытались прорвать украинскую оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: