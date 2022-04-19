Также в ГСЧС сообщили об изъятии 30 взрывоопасных предметов.

Ночью 18 апреля оккупанты обстреливали Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина на Херсонском шоссе.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС. Там отметили, что в настоящее время пожар ликвидировали.

Также в ГСЧС сообщили, что группой пиротехнических работ отработано 27 заявок по которым изъято 30 взрывоопасных предметов. Всего с начала российской агрессии отработано 1480 обращений и изъято 1159 боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 18 апреля в Николаеве прогремело несколько взрывов. В местных пабликах сообщали, что российские войска обстреливали Николаев со стороны временно оккупированного Херсона.

18 апреля стало известно, что МКП "Николаевводоканал" и власти города работают над восстановлением централизованного водоснабжения в Николаеве, а тем временем для людей запускают ряд скважин. В частности, за четыре недели в городе подготовили и запустили скважины в Больнице скорой медицинской помощи, больницах №1, 3 и 4, родильном доме №2. 17 апреля открыли скважину на территории "Николаевоблтеплоэнерго".

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