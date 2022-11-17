Беларусь ищет возможность налаживания на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перехода в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.

Беларусь планирует наладить производство снарядов для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны.

"Власти Беларуси ищут возможность налаживания на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перехода в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также, как отметили в разведке, выясняется возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм из импортных составляющих.

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"В связи с этим 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Перечень вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для упаковки", - сообщили в ГУР.

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