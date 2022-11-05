В Беларуси вновь продолжена проверка боевой готовности подразделений Вооруженных сил.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, сохраняется угроза нанесения авиационных ударов, включая использование ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.
"По имеющейся информации, продлена проверка боевой готовности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь до 14 ноября текущего года", - информирует Генштаб.
Война в Украине и военные учения в Беларуси:
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых минут вторжения Беларусь предоставила агрессору свои территории для нанесения ракетных ударов по украинским городам.
В июле срок проверки боевой готовности белорусских военных продлили до конца месяца.
15 августа Генштаб ВСУ сообщил, что в Беларуси продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил и завершиться она должна, согласно полученной информации, ориентировочно до 20 августа.
9 сентября Лукашенко продлил учения войск Беларуси как минимум до 17 сентября.
12 сентября в Беларуси на военных учениях начали проверять снятую с хранения технику.
16 сентября в Беларуси учения ВС РБ были продлены до 24 сентября.
По состоянию на 28 октября Лукашенко передал РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов за 7 месяцев.
29 октября учения ВС РБ/РФ в Беларуси были продлены до 7 ноября.
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