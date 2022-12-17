В большинстве городов не будет отопления, и обострятся проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

Во временно оккупированной Донецкой области наблюдается гуманитарный кризис. Несмотря на это российские оккупанты направляют все ресурсы на нужды военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По его данным, захватчики забрали коммунальную технику для своих нужд.

Как отмечается, инфраструктура некоторых оккупированных районов Донетчины не готова к зиме. В большинстве городов не будет отопления, и обострятся проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

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"Исправить ситуацию оккупанты не могут, ведь передали всю коммунальную технику на нужды военных РФ, и также переориентируют все ресурсы на поддержку российских формирований", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области наблюдается бешеный дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости. На фоне этого в магазинах постоянно растут цены. Местные жители не могут обеспечить себе минимальные условия для проживания из-за массовой безработицы.

Ситуация в Донецкой области

9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

По данным ISW российская армия может начать наступление на западе Донецкой области с целью захватить всю ее территорию. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Донецк ждет самая настоящая гуманитарная катастрофа. По его мнению, город ждет судьба Мариуполя.

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