По словам советника министра внутренних дел, возможности беларуской армии часто переоцениваются.

Беларуская армия не может сыграть определяющей роли в войне России против Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона. Он подчеркнул, что роль возможностей беларуской армии часто переоценивается.

"Беларуская армия на самом деле не может играть никакой выдающейся роли. Там есть примерно 10-12 тыс. более или менее боеспособной армии. И она точно не будет серьезно влиять на ход событий. Беларусь нужна (России - УНИАН) как плацдарм для запугивания Запада, для того, чтобы держать в напряжении Украину и для того, чтобы мы вынуждены были оттягивать большую часть войск", - отметил Денисенко.

Угроза со стороны Беларуси

13 декабря, по данным британской разведки, Беларусь начала внеочередную проверку боеготовности своих сил. Учения проходили на северо-западе страны, вдали от украинской границы. Кроме того, недавно Россия перебросила в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов.

В британской разведке отметили, что Беларусь сыграла ключевую роль в содействии наступлению России на Киев с 24 февраля, однако теперь вряд ли беларуские войска и российские подразделения, которые проводят обучение, составляют силу, способную осуществить новый успешное наступление на север Украины.

Также спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ситуация на границе с Беларусью остается неизменной и полностью контролируемой.

17 декабря в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что сейчас Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.

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