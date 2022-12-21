Эшелон следовал из Заслоново в сторону Слуцка и в конечном итоге прибыл на ЖД-станцию "Полонка".

Российские войска в Беларуси перебросили еще более 30 танков ближе к украинской границе - из Витебской в Брестcкую область.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" опубликовала маршрут следования военного эшелона. Отмечается, что эшелон следовал из Заслоново в сторону Слуцка и в конечном итоге прибыл на ЖД-станцию "Полонка".

"Всего в эшелоне присутствовал 51 вагон, среди которых 46 - вагоны-платформы с техникой: 31 танк Т-72Б3 и Т-80, 13 "Уралов", 1 БТР-80 и 1 гусеничная инженерная машина. Также было прицеплено 3 грузовых вагона (со снаряжением и боеприпасами) и 2 пассажирских вагона, в которых перевозилось около 100 человек личного состава", - отмечается в сообщении.

Известно, что эшелон прибыл в 05:30 21 декабря на ЖД-станцию "Полонка", рядом с ней находится полигон "Обуз-Лесновский", где сейчас дислоцируются российские войска.

Угроза наступления РФ со стороны Беларуси: что сообщалось

Напомним, накануне появилась информация, что Россия в Беларуси начала перебрасывать технику к границе с Украиной.

При этом Беларусь ограничила въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, чтобы новая попытка РФ захватить Киев со стороны Беларуси имела шансы на успех, россиянам необходимо накопить 825 танков, 2 475 ББМ, по 900 САУ и РСЗО, 225 ЗРК/ЗРПК и РЭБ.

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