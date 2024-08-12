Силы обороны готовы к любому сценарию развития событий, заверил Андрей Демченко.

Заявления Лукашенко об "украинской угрозе" - это подыгрывание России, заявил в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Поскольку уже неоднократно они создают какую-то угрозу, обвиняя Украину. А в дальнейшем говорят о каком-то наращивании сил, потом снимают эти силы, потому что не видят угрозы. Это очередное информационное воздействие. Я не исключаю, что они в рамках этого будут вынуждены осуществлять перемещение техники, личного состава. Возможно не в большом количестве, но для того, чтобы можно было создать картинку, что это происходит", - заявил Демченко.

Он также добавил, что подобные перемещения военной техники в Беларуси происходят не в сторону границы с Украиной, а внутри самой страны. Пока же пограничники не фиксируют наращивания сил Беларуси - ни техники, ни личного состава.

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"Учитывая то, что Беларусь остается в поле влияния страны-террористки России, это направление является угрожающим. Мы должны быть готовы к любой ситуации, на любом направлении. И поэтому и продолжаются те действия Украины по укреплению и линии границы и приграничья, где находятся Силы обороны", - добавил Демченко.

Беларусь угрожает Украине: что известно

Накануне стало известно, что Беларусь стягивает войска к границе с Украиной. Указание усилить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях у украинской границы дал Александр Лукашенко. Причиной этому стал якобы пролет украинского БПЛА в воздушном пространстве Беларуси.

По мнению ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, если белорусский правитель Александр Лукашенко вступит в войну против Украины, его армия будет разбита.

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