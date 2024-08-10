Гетьман отметил, что в случае нападения украинские военные нанесут ответный удар.

Если беларуский правитель Александр Лукашенко вступит в войну против Украины, его армия будет разбита. И атаковать вражеские объекты в случае агрессии со стороны Беларуси можно будет без дополнительных разрешений, подчеркнул майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Можно с большой вероятностью быть уверенным, что в ближайшее время действия с территории Беларуси против нас проводиться не будут, особенно по суше. Ведь в противном случае мы можем использовать 51 статью устава Организации Объединенных Наций о самообороне и имеем право атаковать любые военные объекты на территории агрессора. Для этого не надо дополнительных разрешений", – сказал он в эфире телеканала "Еспресо".

Эксперт отметил, что в случае нападения украинские военные нанесут ответный удар, и армия Беларуси будет разбита.

Видео дня

"Если мы с нашими партнерами договорились не использовать определенные виды вооружения, то с собственным вооружением, извините, мы руководствуемся статьями международного права, то есть уставом ООН. Лукашенко поймет, что если он полезет со своей территории, и из Беларуси будет хоть что-то сделано, не только что-то прилетит, то мы сразу будем отвечать ударом. Он видит сейчас, что если Украина нанесет ответный удар, беларуская армия при всех ее возможностях будет разбита очень быстро", – констатировал Алексей Гетьман.

Ситуация на границе с Беларусью

Беларусь стягивает войска к границе с Украиной. Указание усилить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях у украинской границы дал Александр Лукашенко.

В Центре противодействия дезинформации говорят, что такие действия – это попытка помочь российскому правителю Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление. Глава ЦПД Андрей Коваленко убежден, что Лукашенко "может прогнозировать последствия любых провокаций".

Вас также могут заинтересовать новости: