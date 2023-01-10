Беларусы могут напасть на нашу стране не со своей территории, поделилась журналистка.

От беларуских военных поступает информация, что нападение на Украину будет.

Беларуские военные обеспокоены тем, что их могут оправить в РФ, а оттуда на восток Украины, рассказала оппозиционная беларуская журналистка Наталья Радина в эфире "FreeДом". "…информация однозначная (поступает от беларуских военных - Ред.) - то, что будет нападение на Украину", - сказала она.

По ее словам, вопрос в том, будет ли осуществляться наступление с территории ли Беларуси.

"…сейчас беларуские военнослужащие очень обеспокоены тем фактом, что их могу направить в Россию и из России уже на Донбасс и, в частности, для осуществления наступления в Запорожской области, начиная от Гуляйполя и далее на север…", - добавила Радина.

Угроза нового нападения из Беларуси - самые важные новости

Российские войска вторглись в Украину из Беларуси рано утром 24 февраля, но позже наши защитники их прогнали. С беларуской территории нашу страну не раз обстреливали.

Потом в Беларусь прибыли мобилизованные из РФ, и там постоянно проходят военные учения. Беларуских военнообязанных звали в военкоматы.

В конце декабря в Государственной погранслужбе Украины сообщили, что в Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат. По данным ведомства, такого количества сил врагу не хватит для нового наступления на украинское государство.

РФ активно перебрасывала технику в Беларусь. В начале января появилась информация, что Россия отправила эшелон с военной техникой, и на грузовиках есть символы "Z".

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