В Беларусь прибыли десятки единиц российской военной техники, отметила мониторинговая группа.

В пятницу, 6 января, в Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав региональной группировки войск этой страны и РФ.

Техника прибыла в рамках обеспечения "военной безопасности Союзного государства" Беларуси и РФ, сообщили в беларуском Минобороны.

Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50-ти единиц техники своих вооруженных сил, говорится в Telegram-канале мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

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По его данным, на многих грузовиках есть символ "Z" (такой же видели на технике, которая вторглась в Украину).

"…в эшелоне прибыло: около 43-х единиц "КамАЗов" и "Уралов", БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. Также отметим, что на одной из машин номера с 44-м регионом РФ - это Западный военный округ", - говорится в сообщении.

В мониторинговой группе добавили, что эшелон прибыл в Барановичи.

Напомним, 5 января "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларусь из России прибыла партия новых БТР-82A, БТР-80К (командирский вариант БТР-80, с сохранением вооружения и дополнительным связным и штабным оборудованием), бронированные медицинские машины и ремонтно-эвакуационные машины.

Сотрудничество Беларуси и России во время войны в Украине - что нужно знать

Власть Беларуси позволила РФ вторгнуться в Украину со своей территории. Также из беларуской территории не раз была обстреляна наша земля.

Кроме того, в Беларусь прибыли российские мобилизованные, и в стране постоянно проходят военные учения. В конце декабря стало известно, что в Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат.

В Государственной пограничной службе Украины сообщали, что количества войск, которое РФ скопила в Беларуси, недостаточно для повторного наступления.

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