Байден обсудит с премьером Британии разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием

Президент США Джо Байден намерен в пятницу, 13 сентября, обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием. Об этом во время совместно пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также анонсировал совместный с Лемми визит в Киев на этой неделе, информирует Reuters.

По словам Блинкена, США и Великобритания едины в необходимости борьбы с влиянием Ирана на Ближнем Востоке и в Украине. Стороны также отметили, что это "критический момент" для поддержки Украины в ее борьбе с Россией, а также с борьбой против Ирана.

"Полностью согласны с необходимостью бороться с преступной деятельностью Ирана в регионе и за его пределами", - сказал Ламми.