Эск-министр обороны Британии считает, что его страна должна первой дать разрешение на удары дальнобойным оружием по РФ и убедить в этом других союзников.

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что нынешний глава ведомства Кир Стармер должен разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по России. К этому он призывает в своей колонке для The Times.

"Британский народ придерживается единого мнения: Путин не должен процветать от своего вторжения, и я уверен, что сэр Кир Стармер намерен и дальше поддерживать наших друзей в Украине", - отметил Шаппс.

Он отметил значительный вклад Британии в борьбе с российским вторжением, однако отметил, что теперь имеющихся усилий становится недостаточно, поэтому нужно срочно разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по России.

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"Мы больше не можем болеть за Украину и при этом не позволять использовать наше оборонительное оружие там, где оно будет наиболее эффективным. Пора прекратить просить храброе население президента Зеленского сражаться с одной рукой, связанной за спиной", - подчеркнул Шаппс.

Экс-министр отметил, что Великобритания должна вынести Путину прямое предупреждение: если он продолжит убивать украинцев планерными бомбами, запускаемыми из России, то Британия "убедит весь остальной мир дать разрешение ракетам дальнего радиуса действия уничтожить ваши пусковые установки, где бы они ни находились - даже внутри России".

Он подчеркнул, что Британия должна вернуть себе место страны, готовой снова стать лидером. А для этого нужно дать разрешение на использование Storm Shadow и убедить французов, американцев и "наших более сдержанных немецких партнеров" поддержать это решение.

Удары по РФ западным оружием - актуальное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока на Западе нет консенсуса относительно снятия ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. Он отметил, что его не было в свое время и по Крыму, поэтому Украина работает над снятием этих ограничений.

Ранее The Telegraph писал, что Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует конфликт с США.

Politico со ссылкой на источники писало, что США не хотят давать Украине разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ - в надежде в будущем перезагрузить свои отношения с Москвой.

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