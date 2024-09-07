Зеленский о разрешении на использование дальнобойного оружия по России: Консенсуса пока нет

При этом, он подчеркнул, что Украина работает над снятием этих ограничений.

У партнеров пока нет консенсуса относительно снятия ограничений с Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

"Пока что нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться. Рассчитываем на это", - отметил глава государства.

При этом, он подчеркнул, что Украина работает над снятием этих ограничений. По словам Зеленского, что по поводу этого вопроса он встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также разговаривал с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

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"Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею (ООН), будем подытоживать результаты всех этих встреч уже с президентом Байденом", - отметил президент.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Зеленский сказал, что на сегодня четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизни гражданского населения. "Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них (этих стран - УНИАН) это зависит. И, скажу честно, от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это решение зависит от конкретных государств: США, Британии, Франции и Германии.

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