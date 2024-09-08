По словам обозревателя, данное разрешение лишило бы РФ возможности активно использовать 90% авиации, которую она никуда не отводила.

Россия не отвела 90% своей авиации вглубь территории. Это ложь, которой западные союзники оправдывают непредоставление Украине права наносить удары переданным дальнобойным оружием по РФ, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В районе Ейска, Курска, Воронежа, Морозовска и так далее авиабазы продолжают активно эксплуатироваться не только для нужд вездесущих Су-34, но и Су-25, Су-24 и т.д. И если бы Украина имела разрешение на нанесение ударов по всем этим базам ракетами западного производства, то Россия лишилась бы возможности активно использовать именно эти 90% авиации, которую она никуда не отводила (а отведи, то попросту не имела бы шансов долететь до границы с Украиной в полной боевой нагрузке)", - отметил эксперт.

Он уверен, что применение дальнобойного ракетного вооружения по территории России обезоружило и критически ослабило бы российскую авиацию.

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"Когда наши западные партнеры оправдывают отсутствие разрешения ударов западным ракетным вооружением по России и непосредственно по аэродромам тем, что там уже не по чему бить, - это откровенная ложь. Либо же профнепригодность спикера, который не понимает (или не знает), о чем говорит", - добавил Коваленко.

Он также акцентировал, что помимо авиабаз в РФ есть сотни других военных объектов, "которые так и просят прилета баллистической ракеты".

Напомним, в WSJ писали, что Россия спрятала 90% своей авиации, чтобы уберечь ее от ATACMS. Якобы новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ATACMS, РФ переместила большуя часть авиации на военные базы за пределами радиуса действия ракет.

Позже и в Белом доме заявили, что разрешение на применение американского дальнобойного оружия по объектам РФ "не поможет" Украине поразить большую часть российской авиации.

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