По его словам, очень важно сменить военных на передовой.

Арсен Дмитрик с позывным "Лемко" служит в "Азове" почти с начала существования тогда еще батальона. За 10 лет он стал командиром шестого батальона бригады. Защитник рассказал, насколько серьезная проблема с количеством людей на фронте.

"Чтобы аж критического, такого нет. Если возвращаемся к вопросу друзей, сейчас очень приятно то, что молодой офицерский состав, преимущественно все моего возраста. Мы все между собой знакомы, дружим. Сейчас комбаты, командиры бригад или даже заместители комбригов - ребята 30-35, до 40 лет, молодые, перспективные, которые прошли от солдата до офицера и полностью знают боевой путь. И это очень хорошо, что они сейчас правильно и рационально используют человеческий ресурс", - отметил он в интервью NV.

По словам военного, это была очень большая проблема, но сейчас она уже решена.

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"Каждый боец - это у нас уникальность. Задача командиров - правильно использовать этого бойца. Коэффициент полезных действий у него должен быть на максимум. Не всем быть штурмовиками, не всем быть водителями, FPV-дронщиками. Сейчас приходят бойцы... Очень хорошо, что многие берут нашу систему и начинают у себя воплощать. Я о рекрутинг-центрах. Мы начинали одними из первых, сейчас десятки бригад их уже имеют. И они понимают, правильно используют человеческий ресурс, который им дается", - вспоминает Дмитрик.

В то же время он отмечает, что людей, как и боеприпасов, вооружений и всего остального не может быть много. Однако критической нехватки все же нет. Главная проблема сейчас в необходимости сменить ребят на передовой, провести ротации.

"Общался с очень многими гражданскими людьми, молодыми ребятами. Они говорят: дайте нам конкретику. У них есть бизнесы, есть семьи, им нужно время, чтобы позакрывать ФЛП, просто разобраться, передать весь бизнес. Грубо говоря, жену с детьми поставить на финансовую подушку. Они готовы потом идти служить, но им нужна конкретика. Я надеюсь, что закон быстро президент подпишет и уже будет для ребят конкретика. Соответственно, мы будем иметь новый молодой ресурс", - подытожил военный.

Война в Украине - последние новости

В МВД заявили, что в последнее время, враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить в Донецкой области.

По оценке Института изучения войны, российские оккупационные войска могут не успеть захватить весь город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Однако им под силу зайти в восточный район населенного пункта.

Между тем Россия потеряла в войне против Украины 454 420 человек.

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