За неделю бойцы НГУ поразили 20 вражеских танков, 48 единиц бронетехники, 71 автомобиль оккупантов, 10 складов с боекомплектом, 5 средств РЭБ и не только.

Бойцы Национальной гвардии Украины в течение прошлой недели уничтожили 20 танков и 112 артиллерийских систем российских оккупантов.

"Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить в Донецкой области. И наши воины, в частности бойцы Национальной гвардии Украины, эффективно сдерживают это нашествие и уничтожают всю вражескую технику на подходе к нашим позициям", - сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Так, по словам Клименко, в течение прошлой недели нацгвардейцы уничтожили: 20 вражеских танков, 48 единиц бронетехники, 71 автомобиль оккупантов, 10 складов с боекомплектом, 5 средств РЭБ, 99 блиндажей с оккупантами внутри и 112 артиллерийских систем

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"Также наши воины обнаружили и уничтожили 5 реактивных систем залпового огня и 9 зенитно-ракетных комплексов врага", - добавил министр.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее бойцы Нацгвардии взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, который пытался штурмовать украинские позиции на мопеде. Так, во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку. Однако бойцы 21-й бригады НГУ уже ждали незваного гостя. В Нацгвардии проинформировали, что пленному 43 года, он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ. С сентября 2023 года принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили на фронте еще 770 российских оккупантов. Таким образом, по состоянию на утро 15 апреля Россия потеряла в войне против Украины 454 420 человек.

Также Силы обороны за сутки разбили много техники армии противника. В частности, шесть танков - 7180, 31 ББМ, 31 БпЛА, 41 артиллерийскую систему.

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